Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Barry Callebaut-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2’106.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.047 Barry Callebaut-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 1’108.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 47.39 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 6.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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