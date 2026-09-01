SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2’342.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 4.270 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’760.89 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 31.08.2026 auf 1’115.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52.39 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 6.07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch