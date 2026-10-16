SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Banque Cantonale du Jura SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156.250 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 79.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’421.88 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.22 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 232.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch