Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
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|Lohnendes Banque Cantonale du Jura SA-Investment?
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Banque Cantonale du Jura SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156.250 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 79.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’421.88 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.22 Prozent.
Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 232.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Banque Cantonale du Jura am 16.10.2026
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