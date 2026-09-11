SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie letztlich bei 50.15 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 1.994 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 69.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.58 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 138.58 CHF entspricht einer Performance von +38.58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA bezifferte sich zuletzt auf 203.62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch