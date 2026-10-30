SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 53.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.868 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’443.40 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 29.10.2026 auf 76.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 44.34 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 228.90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch