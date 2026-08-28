Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 19.608 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 76.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’500.00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 50.00 Prozent.
Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 230.37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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