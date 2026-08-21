Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
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|Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Investition?
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug an diesem Tag 62.00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.613 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.23 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 20.08.2026 auf 79.50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 28.23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Banque Cantonale du Jura SA eine Marktkapitalisierung von 226.08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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