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Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672

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Banque Cantonale du Jura SA-Investmentbeispiel 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Banque Cantonale du Jura
77.27 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie 52.50 CHF wert. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.905 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie auf 79.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.48 CHF wert. Mit einer Performance von +50.48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 237.39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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