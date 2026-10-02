Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
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|Banque Cantonale du Jura SA-Investmentbeispiel
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie 52.50 CHF wert. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.905 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie auf 79.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.48 CHF wert. Mit einer Performance von +50.48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 237.39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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