SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51.50 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 194.175 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Papiere wären am 13.08.2026 14’951.46 CHF wert, da der Schlussstand 77.00 CHF betrug. Mit einer Performance von +49.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch