Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale de Geneve-Anteile an diesem Tag bei 24.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.082 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 149.80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36.70 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 49.80 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch