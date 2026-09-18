SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.74 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 6.785 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 33.10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224.60 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124.60 Prozent.

Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch