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|Banque Cantonale de Geneve-Investmentbeispiel
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.10.2025 wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 393.701 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 34.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’700.79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.01 Prozent.
Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Banque Cantonale de Geneve am 23.10.2026
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