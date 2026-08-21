SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.43 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 693.241 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 30.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’282.50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 112.82 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch