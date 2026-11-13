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13.11.2026 10:02:23
SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 13.11.2016 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.70 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 680.272 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25’510.20 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 12.11.2026 auf 37.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155.10 Prozent gesteigert.
Banque Cantonale de Geneve erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Banque Cantonale de Geneve
Analysen zu Banque Cantonale de Geneve
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Banque Cantonale de Geneve am 13.11.2026
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