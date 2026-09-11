SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 11.09.2021 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Banque Cantonale de Geneve-Anteile 16.60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 602.410 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19’939.76 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 99.40 Prozent.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch