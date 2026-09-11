Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 11.09.2021 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Banque Cantonale de Geneve-Anteile 16.60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 602.410 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19’939.76 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 99.40 Prozent.
Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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