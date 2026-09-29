SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 63.60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157.233 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 31.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’874.21 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 51.26 Prozent gleich.

Am Markt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) jüngst 1.04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch