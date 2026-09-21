SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BACHEM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 15.152 BACHEM-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’190.15 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 18.09.2026 auf 78.55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.02 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 5.88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch