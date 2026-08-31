BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in BACHEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BACHEM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das BACHEM-Papier an diesem Tag bei 82.65 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.099 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 931.03 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 28.08.2026 auf 76.95 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.90 Prozent verringert.
Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 5.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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