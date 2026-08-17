BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives BACHEM-Investment?
|
17.08.2026 10:02:40
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden BACHEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 14.97 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 668.098 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 75.25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50’274.35 CHF wert. Damit wäre die Investition um 402.74 Prozent gestiegen.
BACHEM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:02
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SIX-Handel: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.