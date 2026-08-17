SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden BACHEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 14.97 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 668.098 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 75.25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50’274.35 CHF wert. Damit wäre die Investition um 402.74 Prozent gestiegen.

BACHEM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch