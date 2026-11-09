SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 16.90 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 591.800 BACHEM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (79.70 CHF), wäre die Investition nun 47’166.46 CHF wert. Mit einer Performance von +371.66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM bezifferte sich zuletzt auf 5.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch