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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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Performance im Blick 12.10.2026 10:02:29

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

BACHEM
80.06 CHF 0.35%
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Am 12.10.2016 wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Aktie betrug an diesem Tag 18.77 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die BACHEM-Aktie investierten, hätten nun 53.284 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’265.39 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 09.10.2026 auf 80.05 CHF belief. Damit wäre die Investition um 326.54 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 6.01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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