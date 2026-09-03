SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 109.90 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90.994 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 44.64 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’061.99 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 59.38 Prozent verkleinert.

Avolta (ex Dufry) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.33 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch