SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 103.38 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.673 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 478.03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49.42 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.20 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6.88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch