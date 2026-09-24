Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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|Lukrativer Avolta (ex Dufry)-Einstieg?
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Avolta (ex Dufry)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49.80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200.803 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers auf 43.04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’642.57 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13.57 Prozent.
Am Markt war Avolta (ex Dufry) jüngst 6.10 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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