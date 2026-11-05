SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Avolta (ex Dufry)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 42.36 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert, befänden sich nun 236.072 Avolta (ex Dufry)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (49.80 CHF), wäre das Investment nun 11’756.37 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.56 Prozent angewachsen.

Avolta (ex Dufry) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch