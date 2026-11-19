Heute vor 5 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Avolta (ex Dufry)-Papier bei 46.99 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21.281 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 18.11.2026 1’024.47 CHF wert, da der Schlussstand 48.14 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.45 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Avolta (ex Dufry) betrug jüngst 6.61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch