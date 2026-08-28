SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.313 Autoneum-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777.78 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 27.08.2026 auf 123.20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22.22 Prozent vermindert.

Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 703.87 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch