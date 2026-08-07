Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 07.08.2023 wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 141.03 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Autoneum-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.091 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 911.89 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 06.08.2026 auf 128.60 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 8.81 Prozent.
Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 754.82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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