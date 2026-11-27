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|Lohnender Autoneum-Einstieg?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 27.11.2023 wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Autoneum-Aktie an diesem Tag 114.60 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 87.260 Autoneum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 119.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’436.30 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.36 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 681.83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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