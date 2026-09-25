SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 158.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63.211 Autoneum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 122.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’749.68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.50 Prozent verringert.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 723.15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch