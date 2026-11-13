SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Autoneum-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Autoneum-Anteile 231.05 CHF wert. Bei einem Autoneum-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.433 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 127.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.05 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44.95 Prozent verringert.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 738.99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch