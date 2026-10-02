SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 119.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 0.840 Autoneum-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.70 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 01.10.2026 auf 123.40 CHF belief. Damit wäre die Investition 3.70 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 715.27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch