SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 30.769 ASMALLWORLD-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 20.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0.65 CHF belief. Damit wäre die Investition um 80.00 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD bezifferte sich zuletzt auf 10.26 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Papiere an der Börse SWX war der 20.03.2018. Damals wurde der erste Kurs des ASMALLWORLD-Papiers bei 12.40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch