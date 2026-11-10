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10.11.2026 10:02:07
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASMALLWORLD gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ASMALLWORLD-Anteile bei 0.80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 125.000 ASMALLWORLD-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143.75 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 09.11.2026 auf 1.15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43.75 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete ASMALLWORLD eine Marktkapitalisierung von 16.07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Papiere an der Börse SWX war der 20.03.2018. Das ASMALLWORLD-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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