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|ASMALLWORLD-Investition im Blick
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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Die ASMALLWORLD-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2.91 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 343.643 ASMALLWORLD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 470.79 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils am 26.10.2026 auf 1.37 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 52.92 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 19.81 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das ASMALLWORLD-Papier bei 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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