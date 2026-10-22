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|Lukrativer Ascom-Einstieg?
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22.10.2026 10:02:03
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ascom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Ascom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ascom-Papier an diesem Tag bei 14.66 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 682.128 Ascom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 5.96 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’065.48 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 59.35 Prozent vermindert.
Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 197.75 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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