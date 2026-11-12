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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Ascom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9.41 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’062.699 Ascom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (5.65 CHF), wäre die Investition nun 6’004.25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 39.96 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Ascom einen Börsenwert von 174.32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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