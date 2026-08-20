Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ascom-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 869.565 Ascom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5.34 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’643.48 CHF wert. Damit wäre die Investition 53.57 Prozent weniger wert.
Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185.15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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