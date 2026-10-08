SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor einem Jahr verdient

Die Ascom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ascom-Aktie an diesem Tag bei 3.77 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Ascom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.560 Ascom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 160.16 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 07.10.2026 auf 6.03 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 160.16 CHF entspricht einer Performance von +60.16 Prozent.

Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 203.96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch