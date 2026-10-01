SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren gekostet

Die Ascom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 17.50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 571.429 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’377.14 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 30.09.2026 auf 5.91 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66.23 Prozent vermindert.

Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 197.53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch