Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Ascom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Ascom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 17.50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 571.429 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’377.14 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 30.09.2026 auf 5.91 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66.23 Prozent vermindert.
Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 197.53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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