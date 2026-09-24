SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 214.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 46.729 APG SGA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 202.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’439.25 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.61 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von APG SGA belief sich zuletzt auf 608.84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch