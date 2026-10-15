APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 407.00 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.570 APG SGA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 5’036.86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 205.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 49.63 Prozent.
APG SGA wurde am Markt mit 617.34 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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