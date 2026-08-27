SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das APG SGA-Papier an diesem Tag bei 218.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4.587 APG SGA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (201.00 CHF), wäre die Investition nun 922.02 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA bezifferte sich zuletzt auf 605.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch