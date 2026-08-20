APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren APG SGA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde die APG SGA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 401.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.249 APG SGA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 49.75 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 19.08.2026 auf 199.50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 50.25 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von APG SGA belief sich zuletzt auf 599.55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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