Am 19.11.2025 wurde das APG SGA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der APG SGA-Anteile betrug an diesem Tag 208.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die APG SGA-Aktie investierten, hätten nun 4.808 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 980.77 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 18.11.2026 auf 204.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.92 Prozent verringert.

Am Markt war APG SGA jüngst 611.74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch