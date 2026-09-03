SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in APG SGA von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 181.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55.249 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 10’994.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 199.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.94 Prozent zugenommen.

APG SGA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 596.30 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch