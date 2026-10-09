ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen ams-OSRAM-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 88.81 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.126 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 25.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74.55 Prozent eingebüsst.
Am Markt war ams-OSRAM jüngst 2.39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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