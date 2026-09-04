ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ams-OSRAM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag 34.20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 29.239 ams-OSRAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (17.02 CHF), wäre das Investment nun 497.65 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 50.24 Prozent.
ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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