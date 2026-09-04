SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ams-OSRAM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag 34.20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 29.239 ams-OSRAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (17.02 CHF), wäre das Investment nun 497.65 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 50.24 Prozent.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.69 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch