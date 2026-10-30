SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.81 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.949 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 19.86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.14 Prozent vermehrt.

ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.98 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch