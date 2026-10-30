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|Profitabler ams-OSRAM-Einstieg?
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.81 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.949 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 19.86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.14 Prozent vermehrt.
ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.98 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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ams-OSRAM am 30.10.2026
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