ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ams-OSRAM-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.911 ams-OSRAM-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 179.98 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 27.08.2026 auf 18.16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.98 Prozent gesteigert.
ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.77 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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