SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.911 ams-OSRAM-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 179.98 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 27.08.2026 auf 18.16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.98 Prozent gesteigert.

ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.77 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch